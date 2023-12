Geduld der Yellow Stem Tech-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 bzw. 25 Tagen anzeigt. Für Sweet Poison Spirits liegt der RSI bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet mit einem Wert von 100 auf eine überkaufte Situation hin und erhält ebenfalls die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung in Bezug auf Sweet Poison Spirits wird als neutral eingeschätzt, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen auf sozialen Plattformen. Sowohl die Stimmung als auch die Themen, die von den Nutzern in den sozialen Medien aufgegriffen wurden, waren überwiegend neutral.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sweet Poison Spirits bei 0,04 CAD verläuft. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,005 CAD, was einem Abstand von -87,5 Prozent entspricht, und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem Niveau von 0,02 CAD eine negative Differenz von -75 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung für Sweet Poison Spirits abgegeben. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt wird Sweet Poison Spirits basierend auf den genannten Kriterien als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft.