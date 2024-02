Geduld der Western Digital-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse zeigt, dass die Western Digital derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 44,74 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (53,39 USD) um +19,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 53,75 USD, was einer Abweichung von -0,67 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Western Digital liegt bei 77,8, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 47,51, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden zahlt die Western Digital derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Computer & Peripheriegeräte, mit einem Unterschied von 11621,51 Prozentpunkten (0 % gegenüber 11621,51 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz über die Western Digital in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Western Digital in dieser Kategorie daher ein Rating von "Schlecht".