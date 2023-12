Geduld der WeWork-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Wework-Aktie hat in den letzten Monaten eine negative Entwicklung genommen, wie eine technische Analyse zeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 10,82 USD, während der aktuelle Kurs nur bei 0,74 USD liegt, was einer Abweichung von -93,16 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,46 USD deutlich über dem aktuellen Kurs von 0,74 USD, was zu einer Abweichung von -49,32 Prozent führt. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt weitere Aufschlüsse über die aktuelle Situation der Wework-Aktie. Der 7-Tage-RSI liegt bei 13,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,37 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Wework-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung der Aktie. Nach einer Analyse der sozialen Plattformen und der dortigen Kommentare und Befunde, wurde festgestellt, dass die Stimmung überwiegend positiv ist. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt.

Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.