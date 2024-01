Geduld der Valeo-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Das französische Unternehmen Valeo hat in letzter Zeit eine gemischte Bewertung erhalten. Gemäß dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der Wert 30, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf fundamentaler Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass die Valeo-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Relative Strength Index (RSI) von 75 hatte, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Auf längere Sicht, betrachtet über die letzten 25 Handelstage, ist der RSI jedoch weniger volatil und wird deshalb als neutral eingestuft.

Die Anlegerstimmung spiegelt sich in den Diskussionen in den sozialen Medien wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Auch die Handelssignale deuten auf eine negative Bewertung hin, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Schlecht" einzustufen ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Valeo bei -5,19 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Entwicklung führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Valeo derzeit in verschiedenen Bewertungskategorien kein gutes Bild abgibt und von Experten und Anlegern als eher negativ eingestuft wird.