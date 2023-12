Geduld der Tibet Water-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Das Unternehmen Tibet Water wird derzeit kritisch betrachtet, da verschiedene Kennzahlen auf eine schlechte Performance hindeuten.

Zunächst einmal fällt auf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei 87 liegt. Das bedeutet, dass die Börse derzeit 87,84 Euro für jeden Euro Gewinn von Tibet Water zahlt. Dieser Wert liegt 25 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 70 und deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance zeigt sich ebenfalls eine Unterperformance von Tibet Water. Während ähnliche Unternehmen in der "Getränke"-Branche im letzten Jahr im Durchschnitt einen Rückgang von -12,64 Prozent verzeichneten, lag die Performance von Tibet Water bei -36,6 Prozent, was einer Unterperformance von -23,96 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang des "Verbrauchsgüter"-Sektors von -13,55 Prozent lag das Unternehmen mit einem Rückgang von 23,05 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Des Weiteren wirft die Dividendenrendite des Unternehmens Bedenken auf. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Tibet Water unter dem Branchendurchschnitt von 3,65, was einer Differenz von -3,65 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Ergebnis erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

Auch aus technischer Sicht gibt es negative Signale, da der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,38 HKD liegt, während der aktuelle Kurs nur 0,238 HKD beträgt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -37,37 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der GD50 der Vergangenheit 50 Tage zeigt mit einem Abstand von -8,46 Prozent ein negatives Signal, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt deuten die verschiedenen Kennzahlen darauf hin, dass Tibet Water derzeit eine schlechte Performance zeigt und in verschiedenen Kategorien kritisch betrachtet wird.