Geduld der Texas Instruments-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Texas Instruments. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 89,52 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Texas Instruments laut dem 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Bezogen auf fundamentale Faktoren beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Texas Instruments aktuell 23,2 und liegt damit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Texas Instruments zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde auch insgesamt weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Einschätzung der Anlegerstimmung basierend auf sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare und Befunde, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Texas Instruments diskutiert wurden. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Analyse von Handelssignalen ergab sechs berechnete Signale, von denen alle auf "Schlecht" hinweisen, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Stimmung bezogen auf die Handelssignale als "Neutral" eingestuft werden muss.