Geduld der Tenet Fintech Group-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Tenet Fintech in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Trotzdem konnten unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Tenet Fintech messen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, aber insgesamt wird sie dennoch auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Zusätzlich unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf Tenet Fintech, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Tenet Fintech-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 80, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und wir ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und führt zu einer abweichenden Bewertung mit einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tenet Fintech von 0,15 CAD mit -50 Prozent Entfernung vom GD200 (0,3 CAD) ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,19 CAD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -21,05 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Tenet Fintech-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.