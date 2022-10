Geduld der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Life Financial":

Für die Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing aus dem Segment "Halbleiter" wird an der heimatlichen Börse New York am 17.10.2022, 02:00 Uhr, ein Kurs von 63.92 USD geführt.

Taiwan Semiconductor Manufacturing haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,09 % ist Taiwan Semiconductor Manufacturing im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (14,74 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 12,64 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Taiwan Semiconductor Manufacturing führt bei einem Niveau von 81,24 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 72,32 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".