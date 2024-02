Geduld der Synlait Milk-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Synlait Milk-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier laut trendfolgenden Indikatoren in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin. Der Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was positiv zu bewerten ist. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger beachtet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Synlait Milk-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt wird die Synlait Milk-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments mit einem "Schlecht"-Rating versehen.