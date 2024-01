Geduld der Surfilter Network-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Der RSI der Surfilter Network liegt bei 53,19, was bedeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Surfilter Network-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis negativ bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 6,41 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,9 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 6,38 CNH unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Surfilter Network. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Surfilter Network mit 279,96 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Insgesamt wird die Surfilter Network-Aktie anhand verschiedener Indikatoren als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Dies deutet darauf hin, dass Anleger Vorsicht walten lassen sollten, wenn es um Investitionen in diese Aktie geht.

