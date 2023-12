Geduld der Superior Resources-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Superior deutlich verschlechtert. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht gesunken, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie von Superior derzeit überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 80 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist, und der RSI25 zeigt einen Wert von 70,37, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Superior bei 0,03 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 0,013 AUD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -56,67 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit einem Abstand von -35 Prozent bei 0,02 AUD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Superior-Aktie eine schlechte Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Aktie von Superior von der Redaktion aufgrund der verschlechterten Stimmung und Kommunikationsfrequenz, des überkauften RSI und der negativen Anlegerstimmung mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.