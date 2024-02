Geduld der Sunfonda-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Derzeit wird die Sunfonda-Aktie an der Börse als unterbewertet eingestuft. Dies ergibt sich aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35, was bedeutet, dass die Börse 35,08 Euro für jeden Euro Gewinn von Sunfonda zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche liegt dieser Wert um 7 Prozent niedriger. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 37, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist.

Die technische Analyse der Sunfonda-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,87 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 0,56 HKD, was einem Unterschied von -35,63 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,68 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit -17,65 Prozent darunter. Aus charttechnischer Sicht erhält die Sunfonda-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ist überwiegend negativ gegenüber Sunfonda. In den Diskussionen der letzten Tage dominierten vor allem negative Themen, und es gab keine positiven Äußerungen. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Sunfonda daher eine "Neutral"-Einschätzung für Anleger.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sunfonda-Aktie liegt bei 100, was auf eine negative Dynamik des Aktienkurses hinweist. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt mit 93,33 eine Einstufung als "Schlecht". Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für die Sunfonda-Aktie.