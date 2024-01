Geduld der Suedzucker-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Suedzucker liegt bei 91,55, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 61,75 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Suedzucker bei 15,39 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,95 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -15,85 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 14,1 EUR, was einem Abstand von -8,16 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtnote von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an positiven Kommentaren über Suedzucker in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert ebenfalls in den grünen Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine Bewertung von "Gut". Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Suedzucker unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Suedzucker mit einer Rendite von 13,61 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 17 Prozent darüber liegt. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,33 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Suedzucker mit 18,93 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr positive Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Sollten Suedzucker Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Suedzucker jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Suedzucker-Analyse.

Suedzucker: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...