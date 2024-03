Geduld der Strategic Metals-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Strategic Metals ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Strategic Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,77 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -8,71 Prozent im Branchenvergleich dar. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Strategic Metals um 8,71 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Strategic Metals beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,59 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.