Geduld der State Gas-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von State Gas wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb laut der Messung unverändert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für State Gas in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der State Gas führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung ergibt sich daher als "Gut".

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 0,18 AUD für den Schlusskurs der State Gas-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,17 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen einen positiven Trend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält State Gas für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um State Gas wurde ebenfalls analysiert. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird State Gas hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.