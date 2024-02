Geduld der Spanish Mountain Gold-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Spanish Mountain Gold war in den letzten zwei Wochen eher neutral. An drei Tagen wurde überwiegend positiv diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In den vergangenen vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bezüglich Spanish Mountain Gold in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in dieser Zeit weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Spanish Mountain Gold daher ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,58). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Spanish Mountain Gold-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Spanish Mountain Gold überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an, weshalb die Bewertung für diesen Zeitraum "Neutral" ist. Somit erhält das Spanish Mountain Gold-Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.