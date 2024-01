Geduld der Sorrento Therapeutics-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs von Sorrento Therapeutics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -72,39 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Aktie damit um 97,32 Prozent unter dem Durchschnitt von 24,93 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt durchschnittlich 20,11 Prozent, wobei Sorrento Therapeutics aktuell um 92,5 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen gab es in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in Richtung Negativität verschoben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Sorrento Therapeutics liegt derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sorrento Therapeutics liegt bei 75, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,46, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Sorrento Therapeutics eine negative Gesamtbewertung basierend auf verschiedenen Finanzkennzahlen und dem Stimmungsbild in den sozialen Medien.