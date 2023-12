Geduld der SomnoMed-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Aktie von Somnomed zeigt derzeit eine negative Entwicklung auf. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,82 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,45 AUD liegt, was einer Abweichung von -45,12 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 0,51 AUD -11,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für Somnomed ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem wurden in den letzten Tagen weder stark positive noch negativen Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Somnomed liegt bei 52,17, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 57,41 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie von Somnomed.