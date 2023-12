Geduld der SolarEdge-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Solaredge als neutral eingestuft. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Solaredge-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 32,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert des RSI25 bei 35,96 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Solaredge in den letzten 12 Monaten eine Performance von -69,96 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in diesem Bereich um 21,24 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -91,19 Prozent entspricht. Im Bereich des "Informationstechnologie"-Sektors lag die durchschnittliche Rendite bei 4,29 Prozent im letzten Jahr, wobei Solaredge 74,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Solaredge in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Solaredge können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, um die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung auszuwerten. In den vergangenen Monaten wies die Aktie eine erhöhte Aktivität auf, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings erfuhr die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Solaredge in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Aktuell bietet die Aktie von Solaredge eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, was einen geringeren Ertrag von 2,19 Prozentpunkten bedeutet. Somit werden die Dividenden des Unternehmens niedriger bewertet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik führt.