Geduld der Snap-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Meinungen der Analysten zu Snap sind gemischt, mit 3 positiven, 7 neutralen und 1 negativen Einschätzungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Dies führt zu einem Durchschnitt von "Neutral". Allerdings haben Analysten, die kürzlich ihre Bewertung abgegeben haben, die Aktie positiver bewertet, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" für den letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,5 USD, was einen möglichen Rückgang von 23,92 Prozent vom letzten Schlusskurs (16,43 USD) bedeutet, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Snap-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch neutral. Insgesamt erhält die Snap-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aus Sicht der Anlegerstimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung wider, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Snap in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt eine positive Entwicklung, mit einem deutlichen Unterschied von +46,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Unterschied von +14,1 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält die Snap-Aktie daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.