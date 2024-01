Geduld der Sino Golf-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normiert. Der RSI von Sino Golf liegt bei 20, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 51,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um Sino Golf. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Somit ist die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,06 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,043 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage von 0,05 HKD ergibt einen Abstand von -14 Prozent und führt zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Sino Golf in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,67 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 18,55 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sino Golf um 45,22 Prozent unterperformt hat. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sino Golf um 30,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.