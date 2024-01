Geduld der Silvercorp Metals-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Aktie von Silvercorp Metals wird in Bezug auf verschiedene Faktoren bewertet. In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz zeigt die langfristige Kommunikation eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse der Aktie ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist einen Abwärtstrend auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen überwiegend positive Bewertungen, wobei das durchschnittliche Kursziel eine deutliche Steigerung der Aktie prognostiziert. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Silvercorp Metals unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als unterbewertet eingestuft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Silvercorp Metals gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen.

