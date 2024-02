Geduld der Sify-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Aktie von Sify schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 7,75 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 7,75 %. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Sify. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was insgesamt zu einem negativen Stimmungsbild führt.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 150,47, was 336 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 34,48. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von -11,79 Prozent im Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Aktie von Sify im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,82 Prozent erzielt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.