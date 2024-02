Geduld der Shenzhen Jieshun Science And Industry-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in jüngster Zeit verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shenzhen Jieshun Science And Industry. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Shenzhen Jieshun Science And Industry derzeit bei 7,37 CNH und damit 28,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -32,01 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Shenzhen Jieshun Science And Industry liegt bei 69,11, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 76,45, was wiederum eine Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich ein interessantes Bild. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, entsprechend wird auch in diesem Punkt eine Einschätzung als "Schlecht" abgegeben.

Zusammenfassend ergibt sich für die Shenzhen Jieshun Science And Industry eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung im Hinblick auf das langfristige Stimmungsbild und die technische Analyse.

