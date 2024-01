Geduld der Shantou Wanshun Package Material Stock-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs von Shantou Wanshun New Material hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Materialiensektor im vergangenen Jahr um -35,72 Prozent verschlechtert, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Gleiches gilt für die "Behälter & Verpackung"-Branche, in der die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -6,64 Prozent lag. Hier liegt Shantou Wanshun New Material mit einer Rendite von 29,07 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shantou Wanshun New Material liegt bei 87 und ist somit im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 5,96 CNH deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 7,06 CNH liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs von 6,29 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,25 Prozent), was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als sonst. Daher erhält die Shantou Wanshun New Material-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich, dass die Performance der Aktie im vergangenen Jahr und die technische Analyse auf "Schlecht" hinweisen, während die fundamentale Bewertung und das Sentiment auf "Neutral" hindeuten.