Geduld der Shantou Wanshun Package Material Stock-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Analyse des Sentiments und Buzz um Shantou Wanshun New Material zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 71,79 Punkten für den RSI7, was darauf hinweist, dass Shantou Wanshun New Material überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 76,92, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Shantou Wanshun New Material mit 0,77 % unter dem Branchendurchschnitt von 1,95 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der Ausschüttung.

Die Performance von Shantou Wanshun New Material in den vergangenen 12 Monaten betrug -35,72 %, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche einer Underperformance von -27,49 % entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance deutlich unter dem Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating für Shantou Wanshun New Material.