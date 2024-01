Geduld der Shanghai Mechanical, Electrical Industry-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Shanghai Mechanical And Electrical Industry in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 13,97 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,74 CNH deutlich darunter lag (Unterschied -15,96 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,44 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,63 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Maschinen"-Branche konnte Shanghai Mechanical And Electrical Industry in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +3,05 Prozent verzeichnen. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 3,32 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Allerdings wird die Aktie bei Ausweitung der Betrachtung auf 25 Tage als überkauft betrachtet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung auf dieser Basis führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".