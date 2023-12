Geduld der Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) (H)-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie liegt der RSI bei 80,91, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, wobei der RSI für die Shanghai Fosun Pharmaceutical bei 75 liegt, was ebenfalls als überkauft angesehen wird und somit mit "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanghai Fosun Pharmaceutical-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts negative Bewertungen erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 29,91 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 24,38 CNH deutlich darunter liegt (-18,49 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 27,4 CNH zeigt eine negative Abweichung zum letzten Schlusskurs von 24,38 CNH (-11,02 Prozent). Auf Basis trendfolgender Indikatoren wird die Shanghai Fosun Pharmaceutical daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich der Shanghai Fosun Pharmaceutical. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positiven Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings ergaben sich aus einer Analyse der sozialen Medien 8 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionintensität im Internet bezüglich der Shanghai Fosun Pharmaceutical-Aktie wird als mittel eingestuft, wobei eine negative Stimmungsänderung identifiziert wurde und daher zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Indikatoren und Analysen eine tendenziell negative Bewertung der Shanghai Fosun Pharmaceutical-Aktie.