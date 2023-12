Geduld der Shandong Sinocera Functional Material-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs von Shandong Sinocera Functional Material hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,98 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,19 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Shandong Sinocera Functional Material eine Underperformance von -12,79 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -8,19 Prozent im letzten Jahr, und Shandong Sinocera Functional Material lag 12,79 Prozent unter diesem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Shandong Sinocera Functional Material liegt derzeit bei 27,48 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 22,94 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -16,52 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 24,43 CNH, was einer Differenz von -6,1 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Shandong Sinocera Functional Material beträgt 48, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Shandong Sinocera Functional Material aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Stimmung für Shandong Sinocera Functional Material hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.