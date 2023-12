Geduld der Shandong Iron, Steel-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Shandong Iron And Steel Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, die verschiedene Faktoren berücksichtigt. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 80, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 50, was als "Neutral" bewertet wird. Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da sie um -5,41 Prozent über dem GD200 verläuft. Der GD50 ergibt eine Abweichung von -1,41 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Shandong Iron And Steel Aktie zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien und löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf analytischer Ebene führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung aber eine Bewertung von "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Shandong Iron And Steel beträgt derzeit 2 und weist eine positive Differenz von +0,23 Prozent zum Branchendurchschnitt auf. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie als "Neutral" bewertet.