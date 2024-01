Geduld der Shaanxi Broadcast, Tv Network Intermediary-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary ist insgesamt sehr negativ, wie Diskussionen in sozialen Medien zeigen. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl bei 50- als auch bei 200-Tage-Durchschnitt unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit als überkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.