Geduld der Serial System-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen gab es Diskussionen über die Aktie von Serial System in den sozialen Medien, jedoch ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in letzter Zeit weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Serial System beschäftigt. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Serial System bei einem Wert von 10. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 21,36) ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Serial System beträgt derzeit 2,89 %. Dieser Wert ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") von 5,3 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Serial System bei -40,22 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -15,44 Prozent aufweist, liegt Serial System mit 24,78 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.