Geduld der Sareum-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Sareum-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 1,02 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit 0,615 EUR deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -39,71 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,68 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter, mit einer Abweichung von -9,56 Prozent. Daher erhält die Sareum-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sareum-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 65, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Sareum-Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat die Sareum-Aktie ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 0, was eine negative Differenz von -3,66 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" bedeutet. Daher erhält Sareum in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Sareum-Aktie daher insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.