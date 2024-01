Geduld der SantosADR-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In den letzten Wochen wurde bei Santos eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigte. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Santos in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Santos beträgt derzeit 4,41 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,47 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Santos-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Santos beträgt derzeit 56,52 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen neutralen Wert von 32,8, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Aktie von Santos im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,97 Prozent erzielt, was 16,39 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit "Gut" bewertet.