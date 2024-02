Geduld der SG Blocks-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Safe & Green-Aktie zeigt eine Abweichung von -39,39 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 0,42 USD eine Abweichung von -29,29 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Safe & Green eingestellt waren. Es gab sechs positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz hat die Aktie von Safe & Green in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich für Safe & Green insgesamt ein "Schlecht"-Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Safe & Green liegt bei 60,64 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 71,4 und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.