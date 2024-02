Geduld der Rwe-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Nach fundamentalen Kriterien betrachtet, wird RWE im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Multi-Dienstprogramme als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 5,46, was einer Abweichung von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 211,9 entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Versorgungsunternehmen" ergibt sich eine Rendite von -17,01 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Multi-Dienstprogramme"-Branche von -1,02 Prozent in den vergangenen 12 Monaten schneidet RWE mit einer Rendite von -17,01 Prozent schlecht ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für RWE einen Wert von 73,87, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 85,54, wodurch auch für die vergangenen 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" resultiert. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die RWE-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt unter dem Schlusskurs liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt sich also, dass RWE aus fundamentaler und technischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.