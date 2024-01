Geduld der Rwe-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Aktienkurs von Rwe zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von 0,65 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,48 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Rwe mit 0,84 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Rwe in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Diskussion unter den Anlegern bezog sich ebenfalls verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rwe. Aufgrund statistischer Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenpolitik von Rwe weist eine niedrigere Ausschüttung auf als der Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme, mit einem Unterschied von 2,93 Prozentpunkten (2,55 % gegenüber 5,48 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Rwe als unterbewertet betrachtet, da das KGV von 6,95 insgesamt 97 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Multi-Dienstprogramme" mit einem Wert von 210,54. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

