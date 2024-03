Geduld der Rocky Mountain Chocolate Factory-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Rocky Mountain Chocolate Factory wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 33,4 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,68 in der Nahrungsmittelbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,16 Prozent erzielt, was 55,76 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -1,37 Prozent, und Rocky Mountain Chocolate Factory liegt aktuell 18,78 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rocky Mountain Chocolate Factory-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (34) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (59,19) erhalten daher ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Rocky Mountain Chocolate Factory ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".