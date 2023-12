Geduld der Rectifier Technologies-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Rectifier bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" betrachtet wird. Eine Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 45, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Diskussionsintensität zum Wert war jedoch unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Rectifier-Aktie (0,036 AUD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,05 AUD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (0,04 AUD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (0,04 AUD) liegt, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit auch bei der technischen Analyse eine "Schlecht"-Einstufung für die Rectifier-Aktie.

Rectifier Technologies kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Rectifier Technologies jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rectifier Technologies-Analyse.

