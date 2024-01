Geduld der Qorvo-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie. Bei Qorvo zeigen sich interessante Ausprägungen: Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Bewertungen von insgesamt 14 Analysten für die Qorvo-Aktie ergaben 5 "Gut"-Bewertungen, 9 "Neutral"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Bewertungen. Zusammengefasst ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 110,73 USD, was ein Aufwärtspotential von 6,77 Prozent bedeutet. Daher erhält Qorvo eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Qorvo-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Qorvo somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qorvo mit einem Wert von 81,61 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating erhält.