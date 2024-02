Geduld der Qilu Expressway-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Qilu Expressway ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer überwiegend neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Qilu Expressway derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,28 HKD, während der Kurs der Aktie (2,01 HKD) um -11,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt mit 2,04 HKD eine Abweichung von -1,47 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Qilu Expressway mit -8,83 Prozent mehr als 1 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,34 Prozent aufweist, liegt Qilu Expressway mit 5,49 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Qilu Expressway in den sozialen Medien beobachtet. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.