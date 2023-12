Geduld der Prospect Capital-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prospect Capital liegt derzeit bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,88 für Kapitalmärkte deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI von Prospect Capital liegt bei 75 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Prospect Capital eine Rendite von -2,08 Prozent verzeichnet, während die "Kapitalmärkte"-Branche eine mittlere Rendite von 19,16 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Prospect Capital in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Bezüglich der Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.