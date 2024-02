Geduld der People-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell zeigt der RSI für die Aktie von People einen Wert von 90,68, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 89, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die People derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1056,6 JPY, was einer Abweichung von -16,62 Prozent zum aktuellen Kurs von 881 JPY entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 1009,04 JPY um -12,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung rund um die Aktie von People als neutral einzustufen ist. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei People in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von People sowohl aus technischer Analyse als auch aus Anleger-Sentiment und Buzz eine Bewertung von "Schlecht" und "Neutral".