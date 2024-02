Geduld der Pason-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Dabei wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet über einen längeren Zeitraum betrachtet. Bei der Analyse von Pason zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da weniger Aktivität zu verzeichnen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls negativ zugenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pason-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,45 CAD liegt. Dies ist deutlich höher als der letzte Schlusskurs von 14,47 CAD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 15,04 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pason-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Pason in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,35 Prozent, was eine Outperformance von +0,83 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche darstellt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pason-Aktie auf kurzfristiger Basis als "überkauft" eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Pason somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.