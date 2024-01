Geduld der Paragon 28-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Paragon-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 14,61 USD liegt, während der aktuelle Kurs 11,73 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -19,71 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 10,67 USD, was einen Abstand von +9,93 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität erhöht ist, was als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für Paragon.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt negative Meinungen zu Paragon geäußert wurden. Dies, zusammen mit überwiegend neutralen Themen in den letzten Tagen, führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Paragon-Aktie als neutral bewertet. Der RSI7 liegt bei 70,61, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 42,89 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.