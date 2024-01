Geduld der Pantera Silver-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Pantera Silver wird als neutral eingestuft. Dies basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen weder positiv noch negativ ausfielen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pantera Silver derzeit bei 0,1 CAD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,07 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -30 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,1 CAD, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund eines Abstands von -30 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Pantera Silver wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis untersucht. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft einzustufen ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25 keine klare Über- oder Unterbewertung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den RSI.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Pantera Silver. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Stimmungsänderung zeigten in letzter Zeit nur eine mittlere Aktivität bzw. kaum Änderungen. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Pantera Silver kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Pantera Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pantera Silver-Analyse.

Pantera Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...