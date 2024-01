Geduld der Norwood Systems-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. Bezogen auf Norwood hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf Norwood in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse hindeutet. Daher bekommt die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt mit "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Norwood liegt momentan bei 42,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass Norwood weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb sie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ist Norwood mit einem Kurs von 0,039 AUD derzeit -2,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +30 Prozent beläuft.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Norwood war überwiegend negativ, und die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht". Insgesamt wird Norwood hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.