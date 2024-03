Geduld der Nikola-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Nikola-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,17 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,662 USD, was einem Unterschied von -43,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,69 USD wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Nikola also für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Nikola-Aktie sind 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Nikola. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 2,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 277,64 Prozent steigen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Gut". Insgesamt erhält Nikola also von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Nikola. Die Diskussionsintensität ist stark gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit nur drei Tagen, an denen positive Themen dominierten. An acht Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen. Das führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Nikola-Aktie basierend auf technischer Analyse, Analystenbewertungen, Sentiment und Buzz in den sozialen Medien sowie dem Anlegerverhalten.