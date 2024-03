Geduld der New World Department Store China-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Aktienkurs von New World Department Store China verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60,56 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" im Durchschnitt um -12,68 Prozent, was einer Underperformance von -47,88 Prozent für New World Department Store China entspricht. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -2,21 Prozent, wobei New World Department Store China um 58,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurde kürzlich auch über die Aktie von New World Department Store China diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den letzten Tagen war das Interesse am Unternehmen weder stark positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New World Department Store China derzeit einen Wert von 220 auf. Das bedeutet, dass die Börse 220,86 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 487 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses überbewerteten KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie von New World Department Store China derzeit 0, was einer negativen Differenz von -5,68 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.