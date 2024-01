Geduld der Neon Bloom-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderungen in der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien hervorrufen. Bei Neon Bloom wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Neon Bloom wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Neon Bloom liegt bei 46,15, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 58, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Neon Bloom auf 0,08 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,0066 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -91,75 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,04 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Neon Bloom daher auf Basis der verschiedenen Kriterien eine Gesamtnote "Schlecht".